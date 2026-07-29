Στενεύουν τα περιθώρια για τη Βιλερμπάν, ανοίγει ο δρόμος του Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό

Ο χρόνος κυλά υπέρ του Παναθηναϊκού στην υπόθεση του Σιλβέιν Φρανσίσκο, καθώς όσο περνούν οι ώρες ο 28χρονος Γάλλος γκαρντ μοιάζει να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τη Βιλερμπάν.

Όπως αποκάλυψε πρώτο το Gazzetta, οι «πράσινοι» παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή όλες τις εξελίξεις γύρω από τον γαλλικό σύλλογο και βρίσκονται σε διαρκή ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της ομάδας του Τόνι Πάρκερ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr