Στενεύουν τα περιθώρια για τη Βιλερμπάν, ανοίγει ο δρόμος του Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό

Ο χρόνος κυλά υπέρ του Παναθηναϊκού στην υπόθεση του Σιλβέιν Φρανσίσκο, καθώς όσο περνούν οι ώρες ο 28χρονος Γάλλος γκαρντ μοιάζει να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τη Βιλερμπάν.
Όπως αποκάλυψε πρώτο το Gazzetta, οι «πράσινοι» παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή όλες τις εξελίξεις γύρω από τον γαλλικό σύλλογο και βρίσκονται σε διαρκή ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της ομάδας του Τόνι Πάρκερ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ακύλας: «Καλοκαίρι για μένα σήμαινε να φτιάχνω μπέργκερ και τορτίγιες για να βγάλω το νοίκι»
- Παραίτηση-βόμβα της Μίνας Καραμήτρου από το OPEN: Το παρασκήνιο και η φημολογία
- Το «Σύνδρομο του 1993»: Το εφιαλτικό βράδυ που δεν θέλουν να θυμηθούν στον ΣΥΡΙΖΑ
- Αθηνά Οικονομάκου: «Μη με σκας, παρακαλώ να αποχωρήσετε» – Η πληρωμένη απάντηση σε... καλοπροαίρετα σχόλια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.