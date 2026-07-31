Στη Ρώμη το Σάββατο ο Κουλιεράκης για να υπογράψει συμβόλαιο με τη Ρόμα

Η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρόμα έχει μπει στην τελική ευθεία, καθώς τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο διεθνής κεντρικός αμυντικός αναμένεται να ταξιδέψει το Σάββατο (1/8) στη Ρώμη, ώστε να ολοκληρωθούν οι τελευταίες διαδικασίες και να επισημοποιηθεί η συμφωνία, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να περάσει απ’ τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιό του με τους «τζαλορόσι», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, Ρόμα και Βόλφσμπουργκ έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις, έχουν καταλήξει σε πλήρη συμφωνία για τους όρους της μεταγραφής και έχουν ήδη προχωρήσει στην ανταλλαγή όλων των απαραίτητων εγγράφων.

Η γερμανική ομάδα αναμένεται να εισπράξει 16,5 εκατομμύρια ευρώ ως πάγιο ποσό, ενώ προβλέπονται ακόμη 1,5 εκατ. ευρώ μέσω μπόνους επίτευξης στόχων. Παράλληλα, η Βόλφσμπουργκ διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 20% για ενδεχόμενη μελλοντική μεταγραφή του ποδοσφαιριστή.

Ο Κουλιεράκης έχει ήδη συμφωνήσει σε όλα με τη Ρόμα για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, το οποίο θα τον κρατήσει στον ιταλικό σύλλογο έως το καλοκαίρι του 2031. Οι Ρωμαίοι κινήθηκαν έγκαιρα και μεθοδικά για την απόκτησή του, αφήνοντας πίσω τους ομάδες από την Premier League και τη La Liga που επίσης είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή.