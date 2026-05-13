Στην Αθήνα το τρόπαιο του NBA: Πολίτες φωτογραφίζονται μαζί του - Παρών και ο Χάρης Δούκας

Στην καρδιά της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Πλατεία Κοτζιά στήθηκε το βαρύτιμο τρόπαιο του NBA, το «Larry O' Brien Trophy», μαγνητίζοντας τα βλέμματα περαστικών και φιλάθλων.

Η παρουσία του εμβληματικού κυπέλλου στην πρωτεύουσα πραγματοποιείται με αφορμή το τουρνουά 3on3 που διοργανώνει γνωστή στοιχηματική εταιρεία την προσεχή Κυριακή 17 Μαΐου, στις 18:30, στον ίδιο χώρο.

Η εκδήλωση αναμένεται να κορυφωθεί με την παρουσία ενός θρύλου του αμερικανικού μπάσκετ, καθώς προσκεκλημένος των διοργανωτών είναι ο 9 φορές All-Star του NBA, Γκάρι Πέιτον.

Ήδη από σήμερα, δεκάδες Αθηναίοι αλλά και τουρίστες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το αυθεντικό τρόπαιο και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες.

Ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν να φωτογραφηθούν με το βαρύτιμο κύπελλο ήταν και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος επισκέφθηκε την πλατεία και μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για τη φιλοξενία μιας τέτοιας αθλητικής γιορτής στο κέντρο της πόλης.

