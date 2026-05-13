Eurovision 2026: Αλλάζει ο τρόπος ψηφοφορίας φέτος - Ανησυχίες για χειραγώγηση από το Ισραήλ

Ο επικεφαλής της Eurovision 2026, αποκάλυψε πως οι συντελεστές του διαγωνισμού παρακολουθούν φέτος από πολύ κοντά τις τάσεις των ψηφοφόρων, μετά από ανησυχίες σχετικά με χειραγώγηση των ψήφων από το Ισραήλ, στην περσινή διοργάνωση.

Ορισμένοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ισχυρίστηκαν ότι οι αναρτήσεις στα social media λογαριασμών της ισραηλινής κυβέρνησης, οι οποίες ενθάρρυναν Ισραηλινούς να ψηφίζουν πολλαπλές φορές, ενδέχεται να επηρέασαν το αποτέλεσμα.

Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Μάρτιν Γκριν, δήλωσε στο BBC ότι συμφωνεί ότι «μέρος του προωθητικού υλικού από ορισμένους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ήταν λίγο δυσανάλογο».

Eurovision 2026: Αλλάζει ο τρόπος ψηφοφορίας λόγω του Ισραήλ

Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε αναθεώρηση των διαδικασιών ψηφοφορίας για τη φετινή διοργάνωση, και ο Γκριν πρόσθεσε ότι όποιος παραβίαζε τους κανόνες θα «υπόκειτο σε περαιτέρω έλεγχο».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU), η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό, έχει ήδη εκδώσει επίσημη προειδοποίηση στον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, αφού η ισραηλινή αποστολή δημοσίευσε βίντεο που καθοδηγούσε τους θαυμαστές να «ψηφίσουν 10 φορές για το Ισραήλ» το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η Eurovision δήλωσε ότι πίστευε ότι οι αναρτήσεις δεν ήταν στο «πνεύμα του διαγωνισμού» και έδωσε εντολή να αφαιρεθούν.

Το Ισραήλ ήταν ανάμεσα στις 10 χώρες που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό της φετινής χρονιάς από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας, την Τρίτη το βράδυ.

Ωστόσο, τα στοιχεία της ψηφοφορίας για τους ημιτελικούς δεν θα δημοσιευτούν μέχρι την ολοκλήρωση του κυρίως διαγωνισμού.

Ερωτήματα είχαν προκύψει σχετικά με τα αποτελέσματα του περασμένου έτους, αφού το Ισραήλ κατέκτησε την κορυφή στην ψηφοφορία του κοινού, παρά το γεγονός ότι έλαβε μόνο 60 βαθμούς από τις εθνικές κριτικές επιτροπές, οι οποίες απονέμουν ξεχωριστές βαθμολογίες με βάση την συνθετική αξία ενός τραγουδιού.

Το Ισραήλ έλαβε το 83% των βαθμών του από το κοινό, ενώ η νικήτρια Αυστρία έλαβε μόλις το 41%.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, μια ισραηλινή κυβερνητική διαφημιστική εταιρεία πλήρωσε για διαδικτυακές διαφημίσεις και ενθάρρυνε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να υποστηρίξουν το ισραηλινό τραγούδι, δείχνοντάς τους πώς να ψηφίσουν έως και 20 φορές.

Η EBU δήλωσε ότι δεν είχε βρει στοιχεία για παρατυπίες - αλλά τον Νοέμβριο ενέκρινε νέους κανόνες που περιελάμβαναν τη μείωση στο μισό του ορίου ψήφων σε 10 και την αποθάρρυνση των «δυσανάλογων διαφημιστικών εκστρατειών» που διεξάγονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων.