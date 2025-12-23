Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 14 πόντους στο 23'. Τι και αν η εικόνα του αγώνα δεν ήταν ενθαρρυντική για τον Παναθηναϊκό. Τι κι αν ο Σλούκας είχε μείνει στην Αθήνα λόγω του τραυματισμού του! Όταν έπρεπε εμφανίστηκε ο πραγματικός Παναθηναϊκός, άφησε στα αποδυτήρια την ανύπαρκτη άμυνα του πρώτου μέρους, έγινε σκληρός, ενώ είχε και μια τριάδα φωτιά που έκανε την δουλειά!

Ο Τι Τζέι Σορτς όχι μόνο γέμισε τα παπούτσια του αρχηγού αλλά ήταν χάρμα ιδέσθαι πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση με 15 πόντους και 10 ασίστ σε 21:50 λεπτά συμμετοχής. Ο Τσέντι Όσμαν «μίλησε» όταν έπρεπε και ηγήθηκε για την μεγάλη ανατροπή και το πράσινο προβάδισμα έχοντας 22 πόντους με 5/6 τρίποντα, ενώ ο Κέντρικ Ναν έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με άλλους 21 πόντους.

Αν μη τι άλλο ήταν μια νίκη που έφερε την αμυντική υπογραφή του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Φαρίντ να «καθαρίζει» πολλές φάσεις και τον Γιούρτσεβεν να κρατάει τον Παναθηναϊκό όταν δεν λειτουργούσε τίποτα στο πρωτο ημίχρονο.