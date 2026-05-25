Στο Σισμανόγλειο ο Σπύρος Μαραγκός - Δίνει μάχη με την ALS

Ο παλαίμαχος μέσος του Παναθηναϊκού, Σπύρος Μαραγκός νοσηλεύεται στο «Σισμανόγλειο» νοσοκομείο εξαιτίας της σπάνιας νόσου ALS (Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση) από την οποία ταλαιπωρείται αρκετά χρόνια.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Σπύρος Μαραγκός θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τον επόμενο ενάμιση μήνα κάνοντας μία θεραπευτική αγωγή για να αντιμετωπίσει όσο καλύτερα γίνεται την κατάστασή του.

Τόσο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζος προσωπικά έχουν δηλώσει «παρών» για κείνον και βρίσκονται στο πλευρό του από την πρώτη κιόλας μέρα συμβάλλοντας με τον οποιονδήποτε τρόπο είναι δυνατόν προκειμένου να τον βοηθήσουν στη δύσκολη αυτή κατάσταση.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Σπύρος Μαραγκός, που έχει τιμηθεί για την προσφορά του στους «πρασίνους» φόρεσε τη φανέλα με το τριφύλλι για μία ολόκληρη επταετία (1990-1997) κατά την οποία πανηγύρισε μαζί τους τέσσερα πρωταθλήματα (1990, 1991, 1995, 1996) και τρία Κύπελλα (1991, 1993 και 1994).