Stoiximan GBL: Ο Μελής ζήτησε από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να πέσουν οι τόνοι

Συνεχίζονται απόψε οι τελικοί της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για το Game 3 (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta), σε μια σειρά που έχει ένταση μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ οι ανακοινώσεις διαδέχονται η μία την άλλη.

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