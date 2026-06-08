Stoiximan GBL: Ο Μελής ζήτησε από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να πέσουν οι τόνοι

Συνεχίζονται απόψε οι τελικοί της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για το Game 3 (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta), σε μια σειρά που έχει ένταση μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ οι ανακοινώσεις διαδέχονται η μία την άλλη.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Το στοίχημα για τη θέση του Κυρανάκη, η πόρτα που έφαγε ο Πολάκης και η προίκα του ΣΥΡΙΖΑ
- Ο μυστηριώδης οικισμός στη Θεσσαλονίκη που εγκαταλείφθηκε με το που φτιάχτηκε το πρώτο σπίτι
- «Έχει ένα sex appeal ακαταμάχητο» - Η παρουσιάστρια που για τον Βασάλο είναι η πιο σέξυ Ελληνίδα
- Τζέιμς Δαλαμάγκας: Πώς ο νούμερο 1 καταζητούμενος της Αυστραλίας έγινε «τσακωτός» στο Αίγιο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.