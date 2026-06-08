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Stoiximan GBL: Ο Μελής ζήτησε από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να πέσουν οι τόνοι

Ο πρόεδρος τoυ ΕΣΑΚΕ, Μιχάλης Μελής ζήτησε από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να πέσουν οι τόνοι και η ένταση στους τελικούς της Stoiximan GBL.

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μιχαλης μελης
Μιχάλης Μελής | ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Συνεχίζονται απόψε οι τελικοί της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για το Game 3 (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta), σε μια σειρά που έχει ένταση μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ οι ανακοινώσεις διαδέχονται η μία την άλλη.

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