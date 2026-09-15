Μενού

Stoiximan GBL: Πότε προγραμματίστηκαν τα ντέρμπι των αιωνίων

Δείτε πότε είναι τα ντέρμπι των αιώνιων αντιπάλων Παναθηναϊκόύ και Ολυμπιακού στην νέα σεζόν της Stoiximan GBL.

Reader symbol
Newsroom
Μπαρτζώκας και Ομπράντοβιτς
Μπαρτζώκας και Ομπράντοβιτς | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Γνωστό έγινε ολόκληρο το πρόγραμμα της Stoiximan GBL, με την πρώτη αγωνιστική να είναι προγραμματισμένη για τις 3-4 Οκτώβρη, ενώ το τέλος του πρώτου γύρου πέφτει την Κυριακή 3 Γενάρη.

Πάντως θα αργήσει αρκετά το πρώτο ντέρμπι αιωνίων εντός των συνόρων. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Oλυμπιακό στο Telekom Center Athens στις 3 Γενάρη, ενώ το ματς στο ΣΕΦ θα γίνει την 23η αγωνιστική.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ