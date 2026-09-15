Stoiximan GBL: Πότε προγραμματίστηκαν τα ντέρμπι των αιωνίων

Γνωστό έγινε ολόκληρο το πρόγραμμα της Stoiximan GBL, με την πρώτη αγωνιστική να είναι προγραμματισμένη για τις 3-4 Οκτώβρη, ενώ το τέλος του πρώτου γύρου πέφτει την Κυριακή 3 Γενάρη.

Πάντως θα αργήσει αρκετά το πρώτο ντέρμπι αιωνίων εντός των συνόρων. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Oλυμπιακό στο Telekom Center Athens στις 3 Γενάρη, ενώ το ματς στο ΣΕΦ θα γίνει την 23η αγωνιστική.

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