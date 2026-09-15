Το μπλόκο του νόμου στον Κασιδιάρη, η παρέμβαση για τα καύσιμα και η στάση Τσίπρα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Με αφορμή τη σημερινή αποφυλάκιση του Κασιδιάρη ξεκινά μια συζήτηση για το πώς μπορεί να κατέβει υποψήφιος ο ίδιος στις επόμενες εκλογές που είναι και ο ξεκάθαρος πόθος του. Άλλωστε, το Δημοτικό Συμβούλιο του πέφτει στενό, ο Κασιδιάρης θέλει το μεγάλο κοινό της Βουλής, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο διότι ο νόμος είναι μάλλον σαφής: δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος ως αρχηγός ή υποψήφιος βουλευτής κόμματος για όσο διαρκεί η ποινή που του επιβλήθηκε, δηλαδή 13 χρόνια.

«Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος», αναφέρει ο νόμος που είχε εισηγηθεί ο Μάκης Βορίδης. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν βγήκε νωρίτερα, αυτό είναι αδιάφορο για τον νομοθέτη και τον Άρειο Πάγο. Βάσει του νόμου, μόνη διέξοδος για τον Κασιδιάρη είναι να κατέβει ανεξάρτητος σε κάποια εκλογική περιφέρεια, καθώς δεν έχει απωλέσει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, αλλά είναι σχεδόν απίθανο να εκλεγεί καθώς θα πρέπει σε αυτή την περιφέρεια να συλλέξει το 3% των ψήφων στην επικράτεια. Με βάση τα εκλογικά δεδομένα του 2023, αυτό είναι πάνω από 160.000 ψήφοι.

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Η παρέμβαση για τα καύσιμα

Με πολύ μεγάλη προσοχή παρακολουθούν στο υπουργείο Οικονομικών την εξέλιξη στις τιμές των καυσίμων που έχουν πάρει την ανηφόρα, τις τελευταίες μέρες μετά το κλείσιμο ενός σημαντικού αγωγού από τη Σαουδική Αραβία. Το αν ο αγωγός θα επαναλειτουργήσει άμεσα θα κρίνει και το ύψος στο οποίο θα διαμορφωθούν οι τιμές, όμως σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η επιδότηση τουλάχιστον από το κράτος θα πρέπει να συνεχιστεί τουλάχιστον για τον Οκτώβριο. Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης που πηγαίνει πακέτο με το πετρέλαιο κίνησης, το γεγονός ότι η διάθεση του ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου δίνει ένα μικρό περιθώριο για αξιολόγηση της κατάστασης, αν όμως οι τιμές παραμένουν στα σημερινά επίπεδα και σε αυτό το μέτωπο θα υπάρξει αυτονόητα παρέμβαση. Οι αποφάσεις του κράτους δεν δεσμεύουν τα διυλιστήρια, όμως θεωρείται πάρα πολύ πιθανό να συνεχιστεί η πίεση και στα δύο εθνικά διυλιστήρια που αυτή την περίοδο καταγράφουν υπέρμετρα κέρδη.

Ο Μαζωνάκης και ο κυβερνητικός σχεδιασμός

Τι σχέση έχει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη με την πορεία του κυβερνητικού σχεδιασμού; Επί της αρχής καμία, όμως στον χθεσινό πρωινό καφέ έγινε μία σχετική συζήτηση, όπου επισημάνθηκε από πάρα πολλούς ότι όσο συνεχίζει το θέμα να απασχολεί επί της ουσίας το πανελλήνιο, κανείς δεν ασχολείται με τίποτα άλλο, οπότε και η κυβέρνηση δεν έχει νόημα να επιχειρεί να αλλάξει μία ατζέντα που είναι διαμορφωμένη πρακτικά μόνοθεματικά.

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Μέτωπο μόνο με τον Μητσοτάκη

Είναι ολοφάνερο πως μετά και την παρουσία Ανδρουλακη στη ΔΕΘ και τις αιχμές προς τον Αλέξη Τσίπρα ότι διέλυσε την αντιπολίτευση, η μη απάντηση από την Αμαλιας κάτι σημαίνει. Αυτό που λένε συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού είναι πως το μόνο μέτωπο που θα κρατά η ΕΛΑΣ είναι αυτό με την κυβέρνηση. Θα «σφυροκοπά» το Μέγαρο Μαξίμου και όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ θα αφήσει πολλά να… πέσουν κάτω. Δεν θέλει να υπάρξει τοξικό κλίμα με τη Χαριλάου Τρικουπη επομένως θα απαντά μόνο σε πολιτικά ζητήματα που πρέπει να μη μείνουν στον αέρα. Να δούμε αυτή η στρατηγική πού θα οδηγήσει εκτός από το «χτίσιμο» του δίπολου ΝΔ- ΕΛΑΣ.

Στον «αέρα» η χρηματοδότηση του κόμματος

Μαθαίνω πως μέχρι τέλος του μήνα από το επιτελείο Τσίπρα θα δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα του κόμματος τα οικονομικά τους στοιχεία. Άλλωστε ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για διαφάνεια και δεν προτίθεται να το ξεχάσει. Ετσι σε λίγες ημέρες θα δούμε να δημοσιεύονται συγκεκριμένα στοιχεία αλλά και να ενεργοποιείται η συνεισφορά και απο τα μέλη.

Ευρωπαϊκή απάντηση ΠΑΣΟΚ στην αποφυλάκιση Κασιδιάρη

13 χρόνια μετά, η ιστορία του Παύλου Φύσσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις 18 Σεπτεμβρίου θα υπάρξει ειδική παρουσίαση του Θεατρικού Μονολόγου με την Δώρα Χρυσικού, που διοργανώνει ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ / S&D Νικόλας Φαραντούρης. Ένας μονόλογος αγωνίας με επίκεντρο την εγκληματική δράση της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και την εμβληματική δίκη για τη ναζιστική οργάνωση. Αληθινές μαρτυρίες και πραγματικά περιστατικά μπλέκονται μέσα από τη μυθοπλασία με το κοινωνικό ψυχογράφημα ενός κοριτσιού που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σ’ ένα ακροδεξιό έγκλημα, με αποτέλεσμα να αλλάξει η ζωή της και να βρεθεί μπροστά σε αδυσώπητα διλήμματα.

Η παράσταση με υπότιτλους στα αγγλικά και στα γαλλικά και είσοδο ελεύθερη, συμπίπτει με τη δραματική άνοδο της ακροδεξιάς στις πρόσφατες εκλογές στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.«Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται ένα τέτοιο θεατρικό αντιφασιατικό δρώμενο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (S&D) Νικόλας Φαραντούρης, που είχε και την πρωτοβουλία να προσκαλέσει τη Δώρα Χρυσικού 13 χρόνια από την ημέρα δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.