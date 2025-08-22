Stoiximan Super League, μεταγραφές: Το πάρε - δώσε πριν τη σέντρα

Η ώρα της «σέντρας» της Stoiximan Super League πλησιάζει. Το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 ξεκινάει αυτό το τριήμερο (23-25/9) και 12 από τις 14 ομάδες θα μπουν σε αυτόν τον «μαραθώνιο».
Θυμίζουμε πως εξαιρέσεις αποτελούν ο Παναθηναϊκός κι ο ΟΦΗ, λόγω του δικαιώματος που άσκησε το Τριφύλλι για αναβολή τους ματς, στο πλαίσιο των αναμετρήσεων με τη Σάμσουνσπορ για τα Play Offs του Europa League.
