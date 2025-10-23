Μενού

Στον «αέρα» το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός λόγω κακοκαιρίας: Σενάριο για αναβολή - Άμεσα η απόφαση

Τα σενάρια που εξετάζονται για το ματς Φέγενορντ - Παναθηναϊκός που είναι «στον αέρα» λόγω καιρού.

Newsroom
Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός στο ματς με τη Γιουνγκ Μπόιζ | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο αγώνας Φέγενορντ - Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική του league phase του Europa League είναι «στον αέρα» λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας στην Ολλανδία.

Όπως αναφέρουν ολλανδικά ΜΜΕ, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτη συνεδρίαση της UEFA λόγω της καταιγίδας Μπέντζαμιν και φαίνεται ότι υπάρχουν τρεις επιλογές: να διεξαχθεί ο αγώνας κανονικά στις 17:30 (ώρα Ελλάδος), να μετατεθεί στις 22:00 ή να ακυρωθεί ο αγώνας.

Η απόφαση αναμένεται εντός της ώρας.

