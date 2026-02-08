Super Bowl 2026: 10 facts για την πιο πολιτικά φορτισμένη διοργάνωση

Ο θεσμός του Super Bowl υπάρχει από το 1970 στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, αν και από τη δεκαετία του 1980 ο αγώνας γιγαντώθηκε σε φήμη και επικοινωνιακό «μεγαλείο» και το κόστος μιας διαφήμισης εκτοξεύτηκε στα οκτώ εκατομμύρια δολάρια (για σποτ 30 δευτερολέπτων), ενώ φέτος έχουν πουληθεί και καταχωρήσεις για 10 εκατομμύρια (στο ξεκίνημα και στο φινάλε του ημιχρόνου). Στο φετινό Super Bowl λοιπόν, οι Seattle Seahawks θα παίξουν κόντρα στους New England Patriots στο στάδιο Levi's, που βρίσκεται στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Επί τροχάδην λοιπόν, πάμε να δούμε τα πιο σημαντικά facts για το φετινό και κάθε Super Bowl

Περισσότερες νίκες

Οι Patriots και οι Pittsburgh Steelers έχουν τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του θεσμού, έξι.

Ρεκόρ τηλεθέασης

Το περσινο Super Bowl έσπασε το ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία του θεσμού με 127,7 εκατομμύρια θεατές. Φέτος πάμε για την υπέρβαση.

Ο θρύλος

Ο Τομ Μπρέηντι, το quarterback που λατρεύει η Αμερική, έχει στο ενεργητικό του επτά τίτλους, είναι ο πολυνίκης του θεσμού.

Ο σταρ του ημιχρόνου

O Bad Bunny είναι ο πρώτος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που θα εμφανιστεί στο Super Bowl (έχει ήδη προετοιμάσει τους fans του να μάθουν ισπανικά ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ) και αυτό έχει μια έξτρα αξία, στην εποχή του άγριου διωγμού των μεταναστών και της αστυνομικής βίας του Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε μια έντονα φορτισμένη πολιτική διαμαρτυρία;

Το φαγητό

H Super Bowl Sunday είναι η απόλυτη μέρα φαγητοκραιπάλης στις ΗΠΑ και μόνο την Ημέρα των Ευχαριστιών οι παρέες, οι οικογένειες και τα ζευγάρια τρώνε κάτι παραπάνω. Το «κάτι παραπάνω» στην μητέρα των τζανκ φουντ, στις ΗΠΑ, είναι ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ από όλους μας.

Θα δούμε Λάνθιμο;

Βεβαίως! Με τον Τζόρτζ Κλούνι (Grubhub) και την Έμα Στόουν (Squarespace)

Άλλες ωραίες διαφημίσεις;

Έχουμε την επανένωση του καστ του "Jurassic Park".

Kαι αυτή την επική που σκηνοθέτησε ο Σπάικ Τζόνζι με πρωταγωνιστή τον Μπεν Στίλερ.

Η δική μας αγαπημένη

Αυτή με την πολική αρκούδα που πρέπει να πάρει μια σοβαρή επιλογή (σκηνοθεσία Ταϊκά Γουατίτι).

Αμφιλεγόμενες εμφανίσεις ημιχρόνων

Το playback της Γουίτνι Γιούστον (1991).

Aυτή με το φόρεμα της Τζάνετ Τζάκσον και τον Τζάστιν Τιμπερλέικ (2004).

Aυτή με την Μαντόνα και την M.I.A που έδειξε το μεσαίο δάκτυλο σε όλο τον κόσμο (2012).

Aυτή με τον Έμινεμ που συμπαραστάθηκε στον αθλητή Κόλιν Κέπερνικ (2022).

Mια εμφάνιση που παραμένει αξεπέραστη;

Μάικλ Τζάκσον, 1993. Ψάξτε τον δεύτερο.