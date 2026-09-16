Super Cup: Έντονη ανησυχία για τη διεξαγωγή του στη Ρόδο λόγω των κρουσμάτων

Τόσο η ΑΕΚ, όσο και ο Παναθηναϊκός που ταξίδεψαν στη Ρόδο για το δεύτερο φιλικό τουρνουά προ ολίγων ημερών εμφάνισαν πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τάξεις των ομάδων δεδομένου ότι το διήμερο 26-27/9 ακολουθεί το Super Cup Ελλάδας στο «σμαραγδένιο» νησί.
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