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Super League: Οι ελεύθεροι Έλληνες στην αγορά

Ελεύθεροι παίκτες κυκλοφορούν στην αγορά και αναζητούν αρκετοί ένα τελευταίο καλό συμβόλαιο.

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Γιάννης Κώτσιρας
Ο Κώτσιρας σε ματς ΑΕΚ - Παναθηναϊκός | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Η αγορά έχει αλλάξει και σπάνια ένας πρωτοκλασάτος παίκτης μένει ελεύθερος.

Οι ομάδες και ειδικά οι μεγάλες φροντίζουν τους Έλληνες ποδοσφαιριστές της πρώτης γραμμής να τους έχουν ικανοποιημένους οικονομικά κι επιπλέον να τους δένουν με συμβόλαια γι' αρκετά χρόνια. Αν δεν το καταφέρουν, τότε η επόμενη λύση είναι η πώληση. Πριν κινδυνεύσουν να τους χάσουν χωρίς όφελος.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

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