Super League: Οι ελεύθεροι Έλληνες στην αγορά

Η αγορά έχει αλλάξει και σπάνια ένας πρωτοκλασάτος παίκτης μένει ελεύθερος.

Οι ομάδες και ειδικά οι μεγάλες φροντίζουν τους Έλληνες ποδοσφαιριστές της πρώτης γραμμής να τους έχουν ικανοποιημένους οικονομικά κι επιπλέον να τους δένουν με συμβόλαια γι' αρκετά χρόνια. Αν δεν το καταφέρουν, τότε η επόμενη λύση είναι η πώληση. Πριν κινδυνεύσουν να τους χάσουν χωρίς όφελος.

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