Super League: Όλα τα ντέρμπι της νέας σεζόν – Το αναλυτικό πρόγραμμα

Η κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα της Super League ολοκληρώθηκε, και όπως κάθε χρόνο, τα βλέμματα όλων στρέφονται στα μεγάλα ντέρμπι που υπόσχονται δυνατές συγκινήσεις. Φέτος, η δράση κορυφώνεται από πολύ νωρίς, καθώς μόλις στην 3η αγωνιστική το πρόγραμμα κρύβει διπλή «τιτανομαχία»: ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ενώ η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη.

Όσο για τη «μητέρα των μαχών», το πολυαναμενόμενο ντέρμπι των «αιωνίων» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, έχει οριστεί για την 6η αγωνιστική, με τους Πειραιώτες να έχουν τον ρόλο του γηπεδούχου στον πρώτο γύρο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τα ντέρμπι της σεζόν:

Πρώτος Γύρος

3η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, ΑΕΚ – Άρης

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Άρης

6η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

9η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

10η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

12η αγωνιστική: Άρης – Ολυμπιακός

13η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Άρης

Δεύτερος Γύρος

14η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

15η αγωνιστική: Άρης – ΑΕΚ

16η αγωνιστική: Άρης – ΠΑΟΚ

17η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

19η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

20η αγωνιστική: Άρης – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

23η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Άρης

24η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός