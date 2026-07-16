O Νικήτας Κακλαμάνης έκανε πράξη τη τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού: Λυγίσαμε από μια φωτογραφία

Η είδηση του θανάτου της σπουδαίας Μάρως Κοντού σε ηλικία 92 ετών σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο, όμως μία κίνηση του Νικήτα Κακλαμάνη ραγίζει καρδιές. Οι δυο τους μοιράζονταν μια βαθιά, στενή και αληθινή φιλία πολλών ετών. Λίγο πριν η αγαπημένη ηθοποιός αφήσει την τελευταία της πνοή, μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, του είχε εκμυστηρευτεί τη μία και μοναδική, τελευταία της επιθυμία.

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Και εκείνος δεν θα μπορούσε παρά να την κάνει πραγματικότητα.

Σε μια άκρως συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου δημοσίευσε μια φωτογραφία από το αγαπημένο στέκι της παρέας. Μια άδεια καρέκλα, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμμένο τσιγάρο.

«Η τελευταία σου επιθυμία…

Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…

Καλό σου ταξίδι, Μάρω μου…»

Με αυτά τα λόγια αποχαιρέτησε την αγαπημένη του φίλη, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στο διαδίκτυο.