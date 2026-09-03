Super League: Ποια είναι η χρηματιστηριακή αξία των ομάδων βάσει του Transfermarkt

Μετά το τέλος του Αυγούστου, οι ελληνικές ομάδες κάνουν τις τελευταίες τροποποιήσεις προκειμένου να διαμορφώσουν πλήρως τα ρόστερ τους, με τις περισσότρερες, πλην της ΑΕΚ, να επιχειρούν να... καλύψουν τυχόν κενά που έχουν εντοπίσει.
Σύμφωνα με την ΕΠΟ, η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος λήγει στις 15 Σεπτέμβρη, στο μεταξύ όμως, η επενδυτική διάθεση των ελληνικών συλλόγων αποτυπώνεται με τον πιο σαφή τρόπο στις αξιολογήσεις του Transfermarkt, όπου η συνολική χρηματιστηριακή αξία του πρωταθλήματος της Super League μετά το φετινό καλοκαίρι φαίνεται να έχει ανέλθει στα 647 εκατομμύρια ευρώ.
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