Super League: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής - Δεν ορίστηκε ακόμα το Κηφισιά - Παναθηναϊκός

Η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής, στο οποίο δεσπόζει το ματς ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, ενώ το Κηφισιά – Παναθηναϊκός θα οριστεί τις επόμενες ημέρες καθώς υπάρχει πρόβλημα με την έδρα διεξαγωγής του αγώνα διότι δεν έχει βρεθεί το γήπεδο που θα τον φιλοξενήσει.

Η Λίγκα θα αποφασίσει για αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες, με πιθανότερο σενάριο στο Δ.Σ. της Super League την Τρίτη (09/09 στις 15:30).

Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστές τις ημέρες και ώρες των αγώνων.

3η αγωνιστική

Σάββατο 13/9

18:00 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

20:00 Παναιτωλικός – Βόλος

20:00 Ατρόμητος – Άρης

Κυριακή 14/9

18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Novibet

20:00 Λεβαδειακός – ΑΕΚ

21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

*Τις επόμενες ημέρες θα οριστεί το Κηφισιά - Παναθηναϊκός

