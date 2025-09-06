Super League: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής - Δεν ορίστηκε ακόμα το Κηφισιά - Παναθηναϊκός

Η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής, στο οποίο δεσπόζει το ματς ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, ενώ το Κηφισιά – Παναθηναϊκός θα οριστεί τις επόμενες ημέρες καθώς υπάρχει πρόβλημα με την έδρα διεξαγωγής του αγώνα διότι δεν έχει βρεθεί το γήπεδο που θα τον φιλοξενήσει.
Η Λίγκα θα αποφασίσει για αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες, με πιθανότερο σενάριο στο Δ.Σ. της Super League την Τρίτη (09/09 στις 15:30).
Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστές τις ημέρες και ώρες των αγώνων.
3η αγωνιστική
Σάββατο 13/9
18:00 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός
20:00 Παναιτωλικός – Βόλος
20:00 Ατρόμητος – Άρης
Κυριακή 14/9
18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Novibet
20:00 Λεβαδειακός – ΑΕΚ
21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
*Τις επόμενες ημέρες θα οριστεί το Κηφισιά - Παναθηναϊκός
