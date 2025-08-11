Super League: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος - Οι ώρες των αγώνων

Η Stoiximan Superleague ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με σέντρα το Σάββατο 23 Αυγούστου και τον αγώνα Ολυμπιακού - Αστέρα Aktor.

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος έκανε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής με τις μέρες και τις ώρες των αγώνων.

Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΟΦΗ εντός έδρας την Κυριακή 24/08 στις 19:45.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην «OPAP Arena» τον Πανσερραϊκό (24/08-20:15).

Τέλος ΠΑΟΚ και Άρης κοντράρονται με ΑΕΛ (24/08-21:00) και Βόλο (23/08-20:00) αντίστοιχα εντός έδρας.