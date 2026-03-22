Super League: Πρώτη η ΑΕΚ, ισοπαλία ο Ολυμπιακός, έχασε ο ΠΑΟΚ!

Η ΑΕΚ με το 3-0 επί της Κηφισιάς τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου της Super League καθώς την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός (μπαίνει στα πλέι οφ στο -2) παραχωρούσε λευκή ισοπαλία στην ΑΕΛ ενώ ο ΠΑΟΚ (στο -3 στα πλέι οφ) γνώριζε την ήττα στον Βόλο στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων! Νίκη για τον Παναθηναϊκό, με τον Αστέρα να μένει τελευταίος.

Ο ΟΦΗ πέρασε με 2-0 από το «Βικελίδης», ενώ ο Λεβαδειακός έχει το πλεονέκτημα για την 5η θέση μετά και το 1-0 κόντρα στον Ατρόμητο που πλέον θα παίξει στα μπαράζ παραμονής. Ισόπαλοι χωρίς γκολ Παναιτωλικός και Πανσερραϊκός.



Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής

Αστέρας - Παναθηναϊκός 1-2

ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0

Άρης - ΟΦΗ 0-2

Βόλος - ΠΑΟΚ 2-1

Λεβαδειακός - Ατρόμητος 1-0

Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 0-0

Η βαθμολογία της Super League

1. ΑΕΚ 60

2. Ολυμπιακός 58

3. ΠΑΟΚ 57

4. Παναθηναϊκός 49

----------------------------

5. Λεβαδειακός 42

6. ΟΦΗ 32

7. Βόλος 32

8. Άρης 30

---------------------------

9. Ατρόμητος 29

10. Κηφισιά 27

11. Παναιτωλικός 26

12. ΑΕΛ Novibet 23

13. Πανσερραϊκός 17

14. Αστέρας ΑΚΤΟR 17

Την ερχόμενη Τρίτη (24/3) θα γίνουν στα γραφεία της Λίγκας οι κληρώσεις για τα Play Off και τα Play Out της Stoiximan Super League. Play Off και Play Out θα αρχίσουν το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου. Τα group 1-4 και 5-8 θα ολοκληρωθούν στις 17 Μαΐου και το 9-14 στις 21 Μαΐου.

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι οι κληρώσεις για τα Playoffs (Group 1-4 & Group 5-8) και τα Playouts (Group 9-14) του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αγωνιστικής περιόδου 2025-26, θα διεξαχθούν την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, στα γραφεία της Super League.

Το πρόγραμμα των επί μέρους κληρώσεων είναι το ακόλουθο:

13:00 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4)

13:30 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 5-8)

14:00 Κλήρωση Stoiximan Playouts (θέσεων 9-14)

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κλήρωσης σε κάθε group ξεχωριστά, το αποτέλεσμα της κλήρωσης (πρόγραμμα των αγώνων) θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League, ενώ οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα αποφασιστούν στο Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League».