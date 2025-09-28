Μενού

Superleague, βαθμολογία: Μαζί ξανά στην κορυφή ΑΕΚ και Ολυμπιακός

Η ΑΕΚ βρίσκεται ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας της Superleague μαζί με τον Ολυμπιακό.

Reader symbol
Newsroom
ΑΕΚ
ΑΕΚ | In Time Sports / Δημοσθένης Καμσής
  • Α-
  • Α+

Το γκολ του Πιερό ήταν αρκετό για να δώσει στην ΑΕΚ το τρίποντο που την έστειλε ξανά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα... παρέα με τον Ολυμπιακό!

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ