Superleague, η βαθμολογία: Εμεινε 3ος ο ΠΑΟΚ στο -3 από την ΑΕΚ, ο Αρης στο -3 από τον Παναθηναϊκό!

Η 20ή αγωνιστική της Super League πρόσφερε δυνατές αναμετρήσεις και ευρύ σκορ, με τον Παναιτωλικό να πετυχαίνει εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΛ Novibet με 1-4. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 2-0 του Βόλου, ενώ ο Ατρόμητος πήρε σημαντικό «διπλό» στην Κηφισιά με 0-1.

Η ΑΕΚ πέρασε με άνεση από τις Σέρρες, επικρατώντας 0-4 του Πανσερραϊκού, την ώρα που ο ΟΦΗ λύγισε τον Λεβαδειακό σε ένα θεαματικό παιχνίδι που έληξε 3-2.

Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0, σε μια αναμέτρηση με ένταση αλλά χωρίς γκολ.

