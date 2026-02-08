Μενού

Superleague, η βαθμολογία: Εμεινε 3ος ο ΠΑΟΚ στο -3 από την ΑΕΚ, ο Αρης στο -3 από τον Παναθηναϊκό!

To ντέρμπι της Θεσσαλονίκης δεν ανέδειξε νικητή και έτσι ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με την ΑΕΚ πρώτη.

Reader symbol
Newsroom
Άρης - ΠΑΟΚ
Άρης - ΠΑΟΚ | ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Η 20ή αγωνιστική της Super League πρόσφερε δυνατές αναμετρήσεις και ευρύ σκορ, με τον Παναιτωλικό να πετυχαίνει εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΛ Novibet με 1-4. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 2-0 του Βόλου, ενώ ο Ατρόμητος πήρε σημαντικό «διπλό» στην Κηφισιά με 0-1.

Η ΑΕΚ πέρασε με άνεση από τις Σέρρες, επικρατώντας 0-4 του Πανσερραϊκού, την ώρα που ο ΟΦΗ λύγισε τον Λεβαδειακό σε ένα θεαματικό παιχνίδι που έληξε 3-2.

Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0, σε μια αναμέτρηση με ένταση αλλά χωρίς γκολ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ