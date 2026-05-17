Superleague, η βαθμολογία: O Πανσερραϊκός... ακολούθησε την ΑΕΛ Νovibet στον υποβιβασμό, σώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης!

Ο Πανσερραϊκός ήθελε νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό, ώστε μετά την Σαββατιάτικη ισοπαλία του Αστέρα να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα παραμονής δίνοντας χαρακτήρα θρίλερ στο φινάλε του πρωταθλήματος.
Τελικά οι Σερραίοι δεν κατάφεραν να επικρατήσουν του Τίτορμου και το 1-1 είναι καταδικαστικό μιας και τους στέλνει, μια αγωνιστική πριν το φινάλε, οριστικά στη superleague 2 εκεί που θα βρίσκεται και η ΑΕΛ Νοvibet!
Από την άλλη στην Τρίπολη πλέον μετά το αποτέλεσμα του αγώνα των Σερρών, πανηγυρίζουν και την μαθηματική παραμονή τους!
