Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική πόλο γυναικών: «Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία»

Με αφορμή το χάλκινο μετάλλιο που κέρδισε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα η Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε τα συγχαρητήριά του.

Με αφορμή το χάλκινο μετάλλιο που κέρδισε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα η Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε τα συγχαρητήριά του στις διεθνείς μας πολίστριες.

«Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας. Θερμά συγχαρητήρια!», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για την κατάκτηση του χάλκινου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης.

 

