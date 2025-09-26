Συγκινεί ο Λούις Χάμιλτον: Αποχαιρετά τον σκύλο του στην κλινική και ελπίζει στο θαύμα

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Roscoe, το βρετανικό μπουλντόγκ του Λούις Χάμιλτον, μετά από βαριά πνευμονία που οδήγησε σε ανακοπή καρδιάς. Ο σκύλος βρίσκεται πλέον σε τεχνητό κώμα, με τους γιατρούς να προσπαθούν να τον σταθεροποιήσουν και το Σάββατο θα επιχειρήσουν να τον ξυπνήσουν.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 και νυν οδηγός της Scuderia Ferrari γνωστοποίησε τη σοβαρή κατάσταση του πιστού του φίλου μέσω των κοινωνικών δικτύων, γράφοντας συγκινημένος:

«Δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει. Σας παρακαλώ να έχετε τον Roscoe στις σκέψεις και τις προσευχές σας.»

Ο Roscoe, που έχει αποκτήσει χιλιάδες θαυμαστές μέσα από τις δημόσιες εμφανίσεις του στο πλευρό του Χάμιλτον, πλησιάζει τα 13 έτη ζωής – ηλικία που ξεπερνά το μέσο όρο ζωής για τα βρετανικά μπουλντόγκ (περίπου 8-10 έτη).