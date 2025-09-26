Μενού

Συγκινεί ο Λούις Χάμιλτον: Αποχαιρετά τον σκύλο του στην κλινική και ελπίζει στο θαύμα

«Να τον έχετε και σεις στο μυαλό σας» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Λούις Χάμιλτον στην ανάρτησή του.

Reader symbol
Newsroom
Λουις-Χάμιλτον-σκύλος
Ο Λούις Χάμιλτον με τον σκύλο του | Instagram/lewishamilton
  • Α-
  • Α+

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Roscoe, το βρετανικό μπουλντόγκ του Λούις Χάμιλτον, μετά από βαριά πνευμονία που οδήγησε σε ανακοπή καρδιάς. Ο σκύλος βρίσκεται πλέον σε τεχνητό κώμα, με τους γιατρούς να προσπαθούν να τον σταθεροποιήσουν και το Σάββατο θα επιχειρήσουν να τον ξυπνήσουν.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 και νυν οδηγός της Scuderia Ferrari γνωστοποίησε τη σοβαρή κατάσταση του πιστού του φίλου μέσω των κοινωνικών δικτύων, γράφοντας συγκινημένος:

«Δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει. Σας παρακαλώ να έχετε τον Roscoe στις σκέψεις και τις προσευχές σας.»

Ο Roscoe, που έχει αποκτήσει χιλιάδες θαυμαστές μέσα από τις δημόσιες εμφανίσεις του στο πλευρό του Χάμιλτον, πλησιάζει τα 13 έτη ζωής – ηλικία που ξεπερνά το μέσο όρο ζωής για τα βρετανικά μπουλντόγκ (περίπου 8-10 έτη).

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ