Η Ράγιο Βαγεκάνο είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα και η ψυχή της εργατικής τάξης της Μαδρίτης. Και οι Bukaneros, οι πιστοί της οπαδοί, φρόντισαν να το νιώσει καλά η Αθήνα κατά την επίσκεψή τους για το ματς με την ΑΕΚ.

Rayo Vallecano supporter group Bukaneros, who went to Greece for the AEK Athens match, visited the memorial of Alexis Grigoropoulos, who was killed by police at the age of 15. pic.twitter.com/PvIAWbccN4 — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) April 16, 2026

Αφήνοντας στην άκρη την τυπική «τουριστική» βόλτα, οι Ισπανοί κατευθύνθηκαν στην καρδιά των Εξαρχείων. Στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, εκεί όπου το 2008 κόπηκε το νήμα της ζωής ενός 15χρονου παιδιού, οι Bukaneros άπλωσαν ένα πανό τιμής, κερδίζοντας αμέσως τον σεβασμό των περαστικών.

Η συγκίνηση, όμως, μεταφέρθηκε και στις κερκίδες της OPAP Arena. Εκεί, ανάμεσα σε συνθήματα και κασκόλ, οι οπαδοί της Ράγιο ύψωσαν ένα πανό που ένωνε δύο σύμβολα, τον Αλέξη Γρηγορόπουλο και τον Παύλο Φύσσα. Σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο συχνά διχάζει, οι Μαδριλένοι ήρθαν για να μας θυμίσουν ότι η μνήμη δεν έχει σύνορα και πως η αλληλεγγύη της «γειτονιάς» είναι η ίδια, είτε βρίσκεσαι στο Βαγιέκας είτε στη Νέα Φιλαδέλφεια.