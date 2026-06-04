Γιώργος Λιανός: «Υπάρχει 100% ευθύνη στον καπετάνιο για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου»

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα από τον Άγιο Δομίνικο ο Γιώργος Λιανός μίλησε για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του και σχολίασε την απόφαση να τερματιστεί το Survivor 2026, αλλά και κατά πόσο υπάρχει η σκέψη να επιστρέψει την επόμενη χρονιά.

«Μετά από τόσα χρόνια είχαμε και αυτό το ατύχημα. Σταμάτησε όλη η προσπάθεια και των υπόλοιπων παικτών. Το μυαλό μας είναι στον Σταύρο. Περιμένουμε να τον δούμε να επιστρέφει γερός και δυνατός. Μας έδωσε ένα γερό μάθημα ζωής. Να προσέχουμε παιδιά…Στην περίπτωση των ατυχημάτων ποτέ δεν περιμένεις αν θα σου έρθει και πότε.

Δυστυχώς είναι και αυτά μέσα στη ζωή. Έμελλε μετά από τόσα χρόνια να ζήσουμε και κάτι τέτοιο», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής του Survivor.

Για το τηλεοπτικό του μέλλον, ο Γιώργος Λιανός σημείωσε: «Δεν ξέρω τι θα κάνω τη νέα σεζόν, και δε θα ασχοληθώ το καλοκαίρι με αυτό. Θα καθίσω να ηρεμήσω. Έχει ο Θεός από Σεπτέμβρη. Όλα είναι στον αέρα.

Για το αν είναι πιθανό να ξαναείναι στην παρουσίαση του Survivor εφόσον γίνει την επόμενη χρονιά ο Γιώργος Λιανός ανέφερε: «Είναι μακρινό σενάριο αυτό. Άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις. Δεν έχω ιδέα πόσο πιθανό είναι να ξαναδούμε το Survivor θα πρέπει να ρωτήσετε τον ΣΚΑΪ και την Acun Medya.

Εννοείται ότι ήταν σωστή η απόφαση να σταματήσει το παιχνίδι. Ήταν το μοναδικό που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πάνω από όλα η ανθρώπινη ζωή. Έπρεπε να μπει μια τελεία και θεωρήσαμε σωστό να πει ο καθένας το δικό του μήνυμα προς τον Σταύρο για να κλείσουμε αυτή τη σεζόν.

Το έπαθλο δόθηκε στον Σταύρο για τυπικούς και ηθικούς λόγους.

Ένα τέτοιο ατύχημα θα μπορούσε να συμβεί σε πολύ κόσμο. Κι εγώ κάνω ψαροντούφεκο. Το καλό είναι ότι ο Σταύρος έχει δύο άντρες ισχυρούς τον Ατζούν και τον κ. Αλαφούζο που θα τον στηρίξουν.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει 100% ευθύνη του καπετάνιου και αυτό έχει πάρει τον δρόμο του» δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες ο Γιώργος Λιανός.

Η επίσκεψη του Ατζούν στον Σταύρο Φλώρο στο νοσοκομείο

Ο Τούρκος παραγωγός του Survivor βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου και πρόσφατα ο Ατζούν Ιλιτζαλί δημοσίευσε φωτογραφία από την επίσκεψή που του έκανε στο νοσοκομείο.

«Ένας όμορφος άνθρωπος, που δίνει μάθημα θετικότητας και δύναμης», έγραψε ο Τούρκος παραγωγός στην ανάρτησή του.

Η επίσκεψη του Ατζούν Ιλιτζαλί στον Σταύρο Φλώρο | Instagram