Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η σταθερή ΕΛΑΣ, ντέρμπι ΠΑΣΟΚ - Καρυστιανού και το κόμμα έκπληξη εκτός Βουλής

Η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, διερευνά πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου μετά την είσοδο των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Με τις αναταράξεις που προκαλούνται κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς, η έρευνα αναλύει τις δυναμικές που αναδύονται ανάμεσα στα εναπομείναντα κόμματα, μετά και τη διάλυση της Νέας Αριστεράς.

Η πρόθεση ψήφου διαμορφώθηκαν ως εξής, με ιδιαίτερα χαμηλά τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου τα ποσοστά τον τοποθετούν εκτός Βουλής:

ΝΔ - 22,7%

ΕΛΑΣ - 12,1%

Ελπίδα - 8,3%

ΠΑΣΟΚ - 9%

ΚΚΕ - 4,7%

Πλεύση - 5,4%

Ελληνική Λύση - 4,8%

Νίκη - 1,4 %

Φωνή Λογικής - 2,6%

ΣΥΡΙΖΑ - 1,8%

Μέρα 25 - 2,3%

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Δημοσκόπηση Metron - Οι ανακατατάξεις μετά Τσίπρα και Καρυστιανού

Όπως αποτυπώνει η δημοσκόπηση, η έλευση των ΕΛΑΣ και ΕΛΠΙΔΑ συνοδεύεται από ανακατατάξεις στην κοινή γνώμη για πολλαπλά θέματα, αρχικά της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, με τους Τσίπρα και Καρυστιανού να συγκεντρώνουν σημαντικά ποσοστά.

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Ανατρεπτικά είναι τα δεδομένα της δημοτικότητας των πολιτικών αρχηγών, με τη Μαρία Καρυστιανού να επικρατεί στις γνώμες του κόσμου, με ποσοστό 39%, και τον Αλέξη Τσίπρα στο 29%.

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Σταθερά συντριπτικά αρνητική από την άλλη είναι η αξιολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τους πολίτες, με 66% να εκφέρουν αρνητική γνώμη, και μόλις 30% θετική.

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Στο ίδιο μήκος κύματος και αξιολόγηση της κυβέρνησης ΝΔ, με 69% των πολιτών να την αξιολογεί αρνητικά, και μόλις το 25% θετικά.

Δημοσκόπηση Metron Analysis