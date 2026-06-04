Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Βίντεο με μελισσοκόμο που αναζητείται - Ξεκίνησε από κάπνισμα μελισσιών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι (4/6) στο Άλσος Βεΐκου, και τα βλέμματα είναι στραμμένα σε έναν μελισοκόμμο που φέρεται να απομακρύνεται από το σημείο, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται από τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι, το επικρατέστερο σενάριο για τη φωτιά είναι ότι ξεκίνησε από κάπνισμα στα μελίσσια που βρίσκονται στην περιοχή.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στο φως η ΕΡΤ, απεικονίζεται ένας εκ των μελισσοκόμων. Πρόκειται για 46χρονο άνδρα, ο οποίος καταγράφεται να απομακρύνεται από την περιοχή την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν ήδη θέσει υπό έλεγχο το μέτωπο της φωτιάς.

Ταυτοποιήθηκε και ο ιδιοκτήτης των μελισσιών

Υπενθυμίζεται ότι, στο σημείο, όπου μετέβη το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ταυτοποιήθηκε και ο ιδιοκτήτης των μελισσιών.

Από τον αριθμό μητρώου που έφεραν οι κυψέλες, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον ιδιοκτήτη τους, κάτοικο Ανατολικής Αττικής, ο οποίος αναζητείται προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του δεν απέδωσαν, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις.

Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Από κάπνισμα μελισσιών

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο ιδιοκτήτης των κυψελών μαζί με ακόμη ένα ή δύο άτομα πραγματοποιούσαν εργασίες στα μελίσσια, χρησιμοποιώντας καπνιστήρι για να ηρεμήσουν τις μέλισσες.

Λίγα λεπτά αργότερα, η φωτιά ξέσπασε στη χαμηλή βλάστηση που υπήρχε γύρω από τις κυψέλες και, λόγω του ανέμου, κινήθηκε προς την πλευρά της Φιλοθέης.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής: «Είχα πει στον μελισσοκόμο να προσέχει για να μην πιάσει φωτιά, αλλά με αγνόησε».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το σημείο, η εστία της πυρκαγιάς εντοπίζεται ακριβώς πίσω από τις κυψέλες, από όπου ξεκίνησε η εξάπλωση της φωτιάς σε μικρό τμήμα του λόφου. Οι μελισσοκόμοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποχώρησαν από την περιοχή μόλις αντιλήφθηκαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.