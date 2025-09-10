Συγκλονιστικός Παπανικολάου έγινε «ασπίδα» στους διεθνείς του ποδοσφαίρου

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας στο μπάσκετ Κώστας Παπανικολάου, μετά την πρόκριση της Εθνικής επί της Λιθουανίας, έκανε αρχηγική εμφάνιση μπροστά στις κάμερες και έγινε «ασπίδα» στην Εθνική ποδοσφαίρου και στα αρνητικά σχόλια που υπήρχαν στα social media μετά το 0-3 με την Δανία.

Μετά την επιβλητική νίκη της Εθνικής απέναντι στη Λιθουανία, όπου η γαλανόλευκη εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, εκεί που θα έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο μετά από 16 χρόνια, ο αρχηγός της Εθνικής επέλεξε να μιλήσει - χωρίς να ερωτηθεί σχετικά – για τα όσα «άκουσε» η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Όσο μεγάλος παίκτης κι αν είσαι, υπάρχουν κάποια απείρως σημαντικότερα πράγματα. Ο Παπανικολάου είναι ένας σπουδαίος αρχηγός, αλλά ΑΥΤΕΣ οι δηλώσεις μετά τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής του με την Εθνική, δείχνουν τι άνθρωπος είναι!#LTUGRE #Eurobasket2025 pic.twitter.com/99UOTnYn52 — Vasilis Agritakis (@V_Agritakis) September 9, 2025

«Το μόνο που θέλω να πω - και επειδή είναι μετά από νίκη είναι ευκαιρία - χθες το βράδυ παρακολουθώντας το ποδόσφαιρο της Εθνικής μας, στα social media είδα πάρα πολλούς να μειώνουν την προσπάθεια των παιδιών της ποδοσφαιρικής ομάδας, μίας πάρα πολύ ελπιδοφόρος γενιάς. Εκπροσωπούν την Ελλάδα. Το στενάχωρο είναι ότι δε βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν. Βλέπω τους μεγαλύτερους να κρίνουν τα μικρά παιδιά. Παιδιά που έχουν διαγράψει μία πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας. Όταν εμείς οι γονείς, δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα... πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το τσιπάκι και να βλέπουμε το θετικό, όχι την τοξικότητα», τόνισε ο αρχηγός της Εθνικής παίζοντας «μεγάλη μπάλα» και εκτός παρκέ.