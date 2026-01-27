Μενού

Σύλλογος Άλκη Καμπανού: «Αναβάλλουμε δράσεις, συμμετέχοντας στο πένθος για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ»

Η κοινωνική δομή «Εις το Όνομα του Άλκη» έκανε μία «υπόκλιση» αλληλεγγύης για τους τραγικούς θανάτους των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ.

Αφιέρωμα της οργάνωσης για τον Άλκη
Ο σύλλογος «Εις το Όνομα του Άλκη» έκανε μία «υπόκλιση» αλληλεγγύης για τους τραγικούς θανάτους των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ανακοινώνοντας τις δράσεις που θα ακολουθήσει για να τους μνημονεύσει.

Με ανάρτηση στο Facebook αναφέρει: «Σήμερα σκοπεύαμε να δημοσιοποιήσουμε το κάλεσμα για την δράση της κοινής φωτογράφισης των φιλάθλων και οπαδών.

Συμμετέχοντας στο πένθος και στην οδύνη για τον θάνατο των οπαδών του ΠΑΟΚ στο δρόμο για να υποστηρίξουν την αγαπημένη ομάδα τους και από σεβασμό στις οικογένειες τους ανακοινώνουμε ότι:

  • 1. Αντί στεφάνου θα καταθέσουμε στη μνήμη τους ένα ποσό στο παιδικό χωριό SOS στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης και στο Ορφανοτροφείο Μέλισσα.
  • 2. Ματαιώνουμε το κάλεσμα και τη δράση της πολύχρωμης φωτογράφισης.
  • 3. Θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στις 2 αφετηρίες των 5 και του 1 χλμ. κατά την έναρξη του 2ου αγώνα δρόμου για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου.
  • 4. Αναβάλλονται για 3 ημέρες μέχρι και την Πέμπτη όλες οι σχετικές με τον Αγώνα δρόμου αναρτήσεις.

