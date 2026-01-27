Συλλυπητήρια οργανωμένων και ομάδων για τους νεκρούς του ΠΑΟΚ: «Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε»

Θρηνεί η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός αθλητισμός για τον τραγικό θάνατο των οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, καθ'οδόν για τη Γαλλία και το ματς με τη Λυών.

Μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση, οργανωμένοι οπαδοί από όλες τις ομάδες της Ελλάδας άρχισαν να στέλνουν μέσω social media συλλυπητήρια μηνύματα όπως και οι επίσημοι λογαριασμοί των ελληνικών ομάδων (ΠΑΕ, ΚΑΕ).

Συγκλονίζει το μήνυμα των οργανωμένων οπαδών του Άρη, Super 3, οι οποίοι αναφέρουν σε ανάρτησή τους:

«Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά. Πολλές νέες ζωές χάθηκαν άδικα και βίαια, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, φίλους και ανθρώπους που δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη βαθιά μας συμπαράσταση στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς. Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε. SUPER 3»

Μήνυμα μέσω Instagram έστειλε και η Θύρα 13.

Θύρα 13 | instagram/gate13official1966



Ακολουθεί το μήνυμα της Θύρας 7:

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.



Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει. pic.twitter.com/RGzwGn6PRg — Gate 7 Official Page (@Gate7officialA) January 27, 2026

Σχετικές ανακοινώσεις και από τις ΠΑΕ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…»

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους σε αυτοκινητικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για τη Γαλλία προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους».

Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την τραγωδία στην Ρουμανία με 7 φίλους του ΠΑΟΚ που πήγαιναν στην Γαλλία για το ματς με την Λυόν να χάνουν την ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Η ελληνική πρεσβεία στην συγκεκριμένη ανέφερε πως είναι επιβεβαιωμένα τα 7 θύματα μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι».

ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ταξιδεύοντας στη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους.

Ευχόμαστε στους τραυματίες δύναμη και ταχεία, πλήρη ανάρρωση.»

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Είναι συγκλονιστικό και θλιβερό γεγονός να χάνονται με τέτοιο άδικο τρόπο νέοι άνθρωποι, φίλαθλοι, κατά την μετάβαση τους στη Λυών της Γαλλίας για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα.Κουράγιο στις οικογένειες τους, στήριξη σε αυτούς που έχασαν τους νέους ανθρώπους τους και ψυχική δύναμη σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Για την ΠΑΕ ΑΕΚ

Μάριος Ηλιόπουλος».

ΚΑΕ ΑΕΚ:

«H σκέψη μας στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους τους. Προσευχόμαστε για τους τραυματίες».

H ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία κι εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Οι «Πάνθηρες» του Πανιωνίου:

«Δεν υπάρχει κάτι ωραιότερο από τα ταξίδια για την ομάδα σου. Πόσο μάλλον να κάνεις την διαδρομή οδικώς, με τα αδέρφια σου και ανθρώπους που μοιράζεσαι την ίδια τρέλα και αγάπη…Τα λόγια περισσεύουν, οι στιγμές είναι ανατριχιαστικές, γεμάτες πόνο, γεμάτες δάκρυα...

Τα ειλικρινή μας συλληπητήρια για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ...Οι σκέψεις μας, στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και στους συγγενείς των θυμάτων...».