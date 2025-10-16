Συναγερμός στην αστυνομία: Μπλόκα για οπαδούς της Μπουντούτσνοστ που έρχονται Αθήνα για τον Παναθηναϊκό

Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η αστυνομία μετά από πληροφορίες για την έλευση οπαδών της Μπουντούτσνοστ από το Μαυροβούνιο, ενόψει του αποψινού αγώνα πόλο με τον Παναθηναϊκό στο Σεράφειο κολυμβητήριο στην Αθήνα στις 9 το βράδυ.
Σύμφωνα με το flamis.gr, περιπολικά έχουν στήσει ήδη μπλόκα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών -Κορίνθου, προκειμένου να εμποδίσουν τους οπαδούς να φθάσουν με λεωφορεία στην πρωτεύουσα, δεδομένου ότι θεωρούνται αρκετά θερμόαιμοι και προκαλούν συχνά επεισόδια.
Νωπές άλλωστε είναι οι μνήμες από την κάθοδο των Κροατών χούλιγκαν της Ντινάμο Ζάγκρεμπ για το ματς με την ΑΕΚ που κατέληξαν στα αιματηρά επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας και τον θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη, με τις Αρχές να θέλουν να προλάβουν οποιοδήποτε παρόμοιο «ενδεχόμενο».
Δείτε βίντεο από συμπλοκές για «εσωτερικά» τους ζητήματα σε πρόσφατο αγώνα:
- «Από γκάφα σε γκάφα ο φίλος μου ο Αλέξης»: Το σχόλιο Γεωργιάδη για το βιβλίο Τσίπρα
- Τα φιλτράκια των τσιγάρων είναι «μπίζνα» - Έρευνα αποδεικνύει ότι είναι απάτη της καπνοβιομηχανίας
- «Δεν μίλησα για 30 χρόνια»: Το άγνωστο τρίτο πρόσωπο πίσω από το sex tape της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι
- Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε στην Κύπρο: Περιπλέκεται το «κουβάρι» του φόνου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.