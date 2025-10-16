Μενού

Συναγερμός στην αστυνομία: Μπλόκα για οπαδούς της Μπουντούτσνοστ που έρχονται Αθήνα για τον Παναθηναϊκό

Η αστυνομία θέλει να εμποδίσει οπαδούς της Μπουντούτσνοστ που έρχονται για αγώνα πόλο με τον Παναθηναϊκό.

Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η αστυνομία μετά από πληροφορίες για την έλευση οπαδών της Μπουντούτσνοστ από το Μαυροβούνιο, ενόψει του αποψινού αγώνα πόλο με τον Παναθηναϊκό στο Σεράφειο κολυμβητήριο στην Αθήνα στις 9 το βράδυ.

Σύμφωνα με το flamis.gr, περιπολικά έχουν στήσει ήδη μπλόκα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών -Κορίνθου, προκειμένου να εμποδίσουν τους οπαδούς να φθάσουν με λεωφορεία στην πρωτεύουσα, δεδομένου ότι θεωρούνται αρκετά θερμόαιμοι και προκαλούν συχνά επεισόδια.

Νωπές άλλωστε είναι οι μνήμες από την κάθοδο των Κροατών χούλιγκαν της Ντινάμο Ζάγκρεμπ για το ματς με την ΑΕΚ που κατέληξαν στα αιματηρά επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας και τον θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη, με τις Αρχές να θέλουν να προλάβουν οποιοδήποτε παρόμοιο «ενδεχόμενο».

Δείτε βίντεο από συμπλοκές για «εσωτερικά» τους ζητήματα σε πρόσφατο αγώνα:


 

