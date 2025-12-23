Μενού

Συναγερμός στην WADA: Ντόπινγκ από θαλάσσια σκουλήκια με 10πλάσιο οξυγόνο και μηδενικά ίχνη

Η νέα ουσία ντόπινγκ M101, που εξάγεται από θαλάσσια σκουλήκια, χτυπάει «καμπανάκια» στην WADA και στον παγκόσμιο αθλητισμό γενικότερα.

Reader symbol
Newsroom
εργαστήριο
Εργαστήριο | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Μια νέα και ιδιαίτερα ανησυχητική μορφή ντόπινγκ φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα στην καταπολέμηση της τακτικής αυτής στον παγκόσμιο αθλητισμό και θέτει σε συναγερμό στην WADA.

Πρόκειται για μια ουσία γνωστή ως M101, μια ειδική αιμοσφαιρίνη που εξάγεται από τον θαλάσσιο σκώληκα Arenicola Marina και έχει τη δυνατότητα να αυξάνει τη μεταφορά οξυγόνου στο αίμα έως και δέκα φορές, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Corriere della Sera.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο; Η ουσία αυτή δεν αλλοιώνει το βιολογικό διαβατήριο των αθλητών και εξαφανίζεται από τον οργανισμό μέσα σε λίγες ώρες, καθιστώντας τον εντοπισμό της εξαιρετικά δύσκολο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ