Συναγερμός στην WADA: Ντόπινγκ από θαλάσσια σκουλήκια με 10πλάσιο οξυγόνο και μηδενικά ίχνη

Μια νέα και ιδιαίτερα ανησυχητική μορφή ντόπινγκ φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα στην καταπολέμηση της τακτικής αυτής στον παγκόσμιο αθλητισμό και θέτει σε συναγερμό στην WADA.
Πρόκειται για μια ουσία γνωστή ως M101, μια ειδική αιμοσφαιρίνη που εξάγεται από τον θαλάσσιο σκώληκα Arenicola Marina και έχει τη δυνατότητα να αυξάνει τη μεταφορά οξυγόνου στο αίμα έως και δέκα φορές, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Corriere della Sera.
Το πιο ανησυχητικό στοιχείο; Η ουσία αυτή δεν αλλοιώνει το βιολογικό διαβατήριο των αθλητών και εξαφανίζεται από τον οργανισμό μέσα σε λίγες ώρες, καθιστώντας τον εντοπισμό της εξαιρετικά δύσκολο.
