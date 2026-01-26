Συνελήφθη ανήλικος για πράξεις βίας σε αγώνα μπάσκετ στην Αργολίδα

Τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα σε αγώνα μπάσκετ στο Άργος οδήγησαν στη σύλληψη ενός ανήλικου οπαδού της γηπεδούχου ομάδας.
Όπως αναφέρει τοπικό μέσο, το ντέρμπι για την 14η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑΚ, ανάμεσα στον Αργοναύτη Νέας Κίου και τον Ερμή Κιβερίου, διεκόπη στα 3:23 πριν από το τέλος, λόγω εισόδου φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο.
