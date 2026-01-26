Μενού

Συνελήφθη ανήλικος για πράξεις βίας σε αγώνα μπάσκετ στην Αργολίδα

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν ανήλικο, ο οποίος πέταξε μεταλλικό κιγκλίδωμα κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ και κινήθηκε απειλητικά προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας.

Reader symbol
Newsroom
μπάλα μπάσκετ
Μπάσκετ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα σε αγώνα μπάσκετ στο Άργος οδήγησαν στη σύλληψη ενός ανήλικου οπαδού της γηπεδούχου ομάδας.

Όπως αναφέρει τοπικό μέσο, το ντέρμπι για την 14η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑΚ, ανάμεσα στον Αργοναύτη Νέας Κίου και τον Ερμή Κιβερίου, διεκόπη στα 3:23 πριν από το τέλος, λόγω εισόδου φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ