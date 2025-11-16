Μενού

Συνέντευξη Τύπου Αλαφούζου: Τι ώρα είναι και πού θα μεταδοθεί - Οι δημοσιογράφοι που συμμετέχουν

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε ένα ιδιαίτερο debate στα κορυφαία αθλητικά ΜΜΕ.

Ο Γιάννης Αλαφούζος
Το βράδυ της Κυριακής στις 21:30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αλαφούζου, ένα ιδιότυπο debate στους διευθυντές των κορυφαίων αθλητικών ιστοσελίδων της χώρας, ανάμεσα τους φυσικά και το Gazzetta.gr. Η συνέντευξη θα καλυφθεί απευθείας από το SKAI HYBRID.

Διευθυντές των κορυφαίων αθλητικών ΜΜΕ της χώρας θα παραστούν στο πρωτοποριακό debate, όπου συντονιστής θα είναι ο Πάνος Βόγλης του ΣΚΑΪ. Το debate θα μεταδοθεί και σε Live Streaming από τα κανάλια της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε μαγνητοσκόπηση από τον ΣΚΑΪ.

Οι έξι δημοσιογράφοι διευθυντές που παραστούν είναι: 
 

  • GAZZETTA – Δημήτρης Κωνσταντινίδης
  • SPORT24 – Παντελής Βλαχόπουλος
  • ERA ΣΠΟΡ – Σήφης Βοτζάκης
  • SPORT-FM – Βάιος Τσούτσικας
  • ATΗLETIKO – Μιχάλης Τσόχος
  • SDNA – Βασίλης Παπαθεοδώρου

