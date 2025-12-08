Τα αποθεωτικά σχόλια των οπαδών της Μπράιτον για τον Κωστούλα

Η Μπράιτον υποδέχθηκε χθες (07/12) στο «AMEX» την Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής της Premier League με τις δύο ομάδες να μένουν στην ισοπαλία με 1-1.

Ο σκόρερ για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Μπόουεν, ενώ για τους γηπεδούχους ο Τζεορτζίνιο.

