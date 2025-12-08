Μενού

Τα αποθεωτικά σχόλια των οπαδών της Μπράιτον για τον Κωστούλα

Οι οπαδοί της Μπράιτον αποθέωσαν τον Μπάμπη Κωστούλα για την εμφάνιση του στον αγώνα κόντρα στην Γουέστ Χαμ.

Reader symbol
Newsroom
Μπάμπης Κωστούλας
Ο Κωστούλας με τη φανέλα της Μπράιτον | Χ/@OfficialBHAFC
  • Α-
  • Α+

Η Μπράιτον υποδέχθηκε χθες (07/12) στο «AMEX» την Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής της Premier League με τις δύο ομάδες να μένουν στην ισοπαλία με 1-1.

Ο σκόρερ για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Μπόουεν, ενώ για τους γηπεδούχους ο Τζεορτζίνιο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ