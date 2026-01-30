Μενού

Ταϊρίκ Τζόουνς: Ο «Ματίας Λεσόρ» του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός μοιάζει να βρήκε στο πρόσωπο του Ταϊρίκ Τζόουνς τον δικό του Ματίας Λεσόρ στη ρακέτα.

Ταϊρίκ Τζόουνς
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Για πολλά χρόνια το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη ρακέτα βασιζόταν στο υψηλό μπασκετικό IQ και την εκτέλεση μέσα από την τέλεια δημιουργία (ειδικά με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Μουσταφά Φαλ). Τη φετινή σεζόν οι «ερυθρόλευκοι» έστω και μέσα από μια διαδικασία ρήξης στην Παρτίζαν, βρήκαν κάτι που τους έλειπε.

Έναν παίκτη-δυναμίτη που αλλάζει τις ισορροπίες στο «ζωγραφιστό», όπως φάνηκε ξεκάθαρα στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

