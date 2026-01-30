Ταϊρίκ Τζόουνς: Ο «Ματίας Λεσόρ» του Ολυμπιακού

Για πολλά χρόνια το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη ρακέτα βασιζόταν στο υψηλό μπασκετικό IQ και την εκτέλεση μέσα από την τέλεια δημιουργία (ειδικά με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Μουσταφά Φαλ). Τη φετινή σεζόν οι «ερυθρόλευκοι» έστω και μέσα από μια διαδικασία ρήξης στην Παρτίζαν, βρήκαν κάτι που τους έλειπε.

Έναν παίκτη-δυναμίτη που αλλάζει τις ισορροπίες στο «ζωγραφιστό», όπως φάνηκε ξεκάθαρα στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr