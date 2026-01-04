Ταϊρίκ Τζόουνς: «Συμφώνησε με την Μακάμπι», λένε στο Ισραήλ

Το σίριαλ της μεταγραφής του Ταϊρίκ Τζόουνς κορυφώνεται, με ΜΜΕ από το εξωτερικό να τον στέλνει μακριά από τον Ολυμπιακό και να στην αγκαλιά της Μακάμπι!
Το sport5 από το Ισραήλ αναφέρει ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχοντας οριστικοποιήσει και τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, γεγονός που φέρνει νέα τροπή στην υπόθεση.
