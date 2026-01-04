Μενού

Ταϊρίκ Τζόουνς: «Συμφώνησε με την Μακάμπι», λένε στο Ισραήλ

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, όπως αναφέρουν ΜΜΕ από το Ισραήλ, έχει συμφωνήσει με την Μακάμπι, καθώς οριστικοποίησε όλες τις λεπτομέρειες του deal με την ομάδα του Λαού.

Ταϊρίκ Τζόουνς
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς | EUROKINISSI
Το σίριαλ της μεταγραφής του Ταϊρίκ Τζόουνς κορυφώνεται, με ΜΜΕ από το εξωτερικό να τον στέλνει μακριά από τον Ολυμπιακό και να στην αγκαλιά της Μακάμπι!

Το sport5 από το Ισραήλ αναφέρει ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχοντας οριστικοποιήσει και τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, γεγονός που φέρνει νέα τροπή στην υπόθεση.

