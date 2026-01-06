Τελικά ποιo είναι το πραγματικό ύψος του Λούκας Τσάβες που παίρνει ο Παναθηναϊκός

Ο κανόνας για τους τερματοφύλακες είναι οτι πρέπει να έχουν μπόι... Ωστόσο σε κάθε κανόνα υπάρχουν εξαιρέσεις και ο Λούκας Τσάβες είναι μία από αυτές, καθώς οι αποδεδειγμένες ικανότητές του είναι τέτοιες που απομακρύνουν κάθε αμφιβολία για το αν είναι σωστή η απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό.
Πόσω μάλλον όταν αυτές, έχουν δοκιμαστεί, όχι σε μία μεγάλη ομάδα που η πίεση που δέχεται το τέρμα είναι μικρή, αλλά σε μία μικρομεσαία όπως ο Παναιτωλικός και μάλιστα για περίπου 1,5 χρόνο.
