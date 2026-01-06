Μενού

Τελικά ποιo είναι το πραγματικό ύψος του Λούκας Τσάβες που παίρνει ο Παναθηναϊκός

Μάθαμε το πραγματικό ύψος του 30χρονου Λούκας Τσάβες, ο οποίος πρόκειται να έρθει δανεικός στην ομάδα τουΠαναθηναϊκού.

Reader symbol
Newsroom
Λούκας Τσάβες
Λούκας Τσάβες | x / @CLMerlo
  • Α-
  • Α+

Ο κανόνας για τους τερματοφύλακες είναι οτι πρέπει να έχουν μπόι... Ωστόσο σε κάθε κανόνα υπάρχουν εξαιρέσεις και ο Λούκας Τσάβες είναι μία από αυτές, καθώς οι αποδεδειγμένες ικανότητές του είναι τέτοιες που απομακρύνουν κάθε αμφιβολία για το αν είναι σωστή η απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό.

Πόσω μάλλον όταν αυτές, έχουν δοκιμαστεί, όχι σε μία μεγάλη ομάδα που η πίεση που δέχεται το τέρμα είναι μικρή, αλλά σε μία μικρομεσαία όπως ο Παναιτωλικός και μάλιστα για περίπου 1,5 χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ