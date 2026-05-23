Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final 4 της Euroleague, με τις δύο ομάδες να γνωρίζονται αρκετά καλά.

Οι Ισπανοί έχουν αποδειχθεί μόνιμος πονοκέφαλος για την ελληνικά ομάδα, καθώς έχουν κοντραριστεί σε αρκετούς τελικούς.

Από τις τέσσερις συναντήσεις τους σε τελικό, η Ρεάλ έχει κερδίσει τους τρεις, με εξαίρεση τον αγώνα του 2013 στο Λονδίνο όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν και πήραν τον τίτλο.

Την Κυριακή (24/05), ο Ολυμπιακός καλείται να επαναλάβει την προ 13 ετών επιτυχία του για να κρατήσει το τρόπαιο στην Ελλάδα.

Η προϊστορία Ολυμπιακού - Ρεάλ στον τελικό του Final 4

1995 – Σαραγόσα: Ο Ολυμπιακός νίκησε τον αιώνιο αντίπαλο, Παναθηναϊκό, στον ημιτελικό, αλλά ηττήθηκε από τη βασίλισσα 73-61 στον τελικό του Final 4 της Euroleague.

2013 – Λονδίνο: Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα νίκησε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό και επικράτησε 100-88 της Ρεάλ στον τελικό.

2015 – Μαδρίτη: Αφού απέκλεισε, πάλι, την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ρεάλ με 78-59 μέσα στο «σπίτι» της.

2023 – Κάουνας: Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τη Μονακό στον ημιτελικό, αλλά έχασαν από ένα επιτυχημένο σουτ του Σέρχιο Γιουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα.