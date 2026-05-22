Παναγοπούλου σε Πρετεντέρη: «Πού ήθελες να πάω, στο κόμμα της Καρυστιανού; Εγώ δε θα πάω»

Μια έντονη συζήτηση ανάμεσα στην Κατερίνα Παναγοπούλου και τον Γιάννη Πρετεντέρη έλαβε χώρα στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA το βράδυ της Παρασκευής (22/5), με αφορμή το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.
Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, ο Αντώνης Γκιόκας αναφέρθηκε στην παρουσία της Κατερίνας Μουτσάτσου στην εκδήλωση, λέγοντας: «Η Κατερίνα Μουτσάτσου ήταν η έκπληξη που είχαν υποσχεθεί οι διοργανωτές. Το όνομα της παρουσιάστριας… δεν είναι παρουσιάστρια, είναι ηθοποιός και τραγουδίστρια η γυναίκα. Μπορεί να μπερδεύτηκαν κι αυτοί».
Τότε ο Γιάννης Πρετεντέρης σχολίασε: «Να στείλουμε την Κατερίνα στις παρουσιάστριες, αλλά χάσαμε… πήγε ήδη η Μουτσάτσου», με την Κατερίνα Παναγοπούλου να απαντά: «Πού ήθελες να πάω; Στο κόμμα της Καρυστιανού; Εγώ δε θα πάω! Εν ενεργεία πολιτικούς θα δούμε στο κόμμα, Αντώνη;».
