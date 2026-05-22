Ο Θρύλος είναι ξανά στον τελικό. Με μια κυριαρχική εμφάνιση, από αυτές που μένουν στην ιστορία, ο Ολυμπιακός «στραγγάλισε» τη Φενέρμπαχτσε με 79-61 στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας και τσέκαρε πανηγυρικά το χρυσό εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού της Κυριακής

Η καλοκουρδισμένη «μηχανή» του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν άφησε κανένα απολύτως περιθώριο αμφισβήτησης. Οι ερυθρόλευκοι έκαναν ό,τι ήθελαν στο παρκέ απέναντι στην τουρκική ομάδα και πλέον απέχουν μόλις 40 λεπτά από την κορυφή της Ευρώπης.

Πλέον, κάθονται αναπαυτικά και περιμένουν να δουν ποιος εκ των Ρεάλ Μαδρίτης ή Βαλένθια θα τολμήσει να σταθεί απέναντί τους το βράδυ της Κυριακής (24/05, 21:00), στη μάχη για το πολυπόθητο τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο του συλλόγου.

Όσο για το τι ακολούθησε στο λιμάνι; Κόλαση! Με τη λήξη του ματς, ο Πειραιάς κυριολεκτικά «κάηκε». Χιλιάδες οπαδοί ξεχύθηκαν στους δρόμους, κάνοντας τη νύχτα μέρα με αμέτρητα καπνογόνα και συνθήματα. Η πόλη βάφτηκε κατακόκκινη, σε ένα ξέφρενο, ατελείωτο πάρτι πρόκρισης που δονεί ακόμα την ατμόσφαιρα. Και τα καλύτερα... έρχονται!