Τελικός Μουντιάλ 2026: Η unfair κίνηση του Μέσι που ζήτησε αποβολή για τον Κουκουρέγια

Επεισοδιακός ήταν αν μη τι άλλο ο τελικός του φετινού Μουντιάλ, που εν τέλει έστεψε Παγκόσμια πρωταθλήτρια την Ισπανία με 1-0 και «χρυσό» σκόρερ στο 106' της παράτασης τον Φεράν Τόρες.

Το παιχνίδι είχε -αναμενόμενα- αρκετή ένταση και... ξύλο μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δυο χωρών που φυσικά σε κάθε φάση προσπαθούσαν να κερδίσουν το καλύτερο δυνατό για την πατρίδα τους. Έτσι φαίνεται να έκανε και ο Λιονέλ Μέσι, σε μια στιγμή που ο Πάου Κουμπαρσί ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο.

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