Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε στον τελικό του Μουντιάλ 2026 μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια, και συμμετείχε στην τελετή απονομής των μεταλλίων και του τροπαίου στην Ισπανία. Αλλά, για άλλη μία φορά, δεν έγινε δεκτός με ιδιαίτερη θέρμη και σχολιάζεται κυρίως για το ότι δεν έφυγε από τη σκηνή, την ώρα που οι Ισπανοί σήκωναν την κούπα.

Οι θεατές του σταδίου, όπου έλαβε χώρα ο τελικός του Μουντιάλ μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής, γιούχαραν τον πρόεδρο.

Μετά το τέλος του αγώνα, ανέβηκε πάνω στο πόντιουμ, μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, την πρόεδρο του Μεξικό, Κλαούντια Σάινμπαουμ, και τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, για να δώσει τα μετάλλια στους Ισπανούς, αλλά ξέχασε να κατέβει, όπως οι άλλοι.

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Στάθηκε δίπλα στην ομάδα, που εκείνη την ώρα ετοιμαζόταν να σηκώσει το τρόπαιο και δεν φαινόταν να αντιλαμβάνεται το παράδοξο της συμπεριφοράς του. Ο Ινφαντίνο πήγε κοντά του, προφανώς για να του ζητήσει να απομακρυνθεί, αλλά υποτάχθηκε και εκείνος στη μοίρα του.

Καθώς η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο και κομφετί άρχισε να γεμίζει τον αέρα, ο Τραμπ έμεινε κοντά στον αρχηγό της Ισπανίας, Ρόδρι, πριν μετακινηθεί στα αριστερά του και συνεχίσει τη συζήτηση με τον πρόεδρο της FIFA.

Και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ κάνει τέτοια κόλπα. Μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2025, απένειμε το τρόπαιο στην Τσέλσι και στη συνέχεια παρέμεινε στη σκηνή καθώς οι «Μπλε» ξεκίνησαν τους πανηγυρισμούς τους.