Τελικός Μουντιάλ 2026: Πώς η Ισπανία έχασε τον Μέσι και κράτησε τον Γιαμάλ

Τον Μάιο του 2003 γράφτηκε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να ειπωθεί και για τον Σεπτέμβριο του 2023 στην Ισπανία, αν και μόνο ο χρόνος θα επιβεβαιώσει το πραγματικό του αποτύπωμα.

Είκοσι χρόνια χωρίζουν τις δύο διαδικασίες που οδήγησαν τον Λιονέλ Μέσι να φορέσει τη φανέλα της Αργεντινής και τον Λαμίν Γιαμάλ εκείνη της Ισπανίας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr