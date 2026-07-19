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Τελικός Μουντιάλ 2026: Πώς η Ισπανία έχασε τον Μέσι και κράτησε τον Γιαμάλ

Η Ισπανία δεν κατάφερε να πείσει τον Λιονέλ Μέσι, αλλά κράτησε τον Λαμίν Γιαμάλ. Οι δύο παράλληλες ιστορίες που χωρίζονται από 20 χρόνια και καταλήγουν στον ίδιο τελικό.

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Γιαμάλ - Ισπανία
Ο Γιαμάλ σε ματς της Ισπανίας στο Μουντιάλ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/FRANCISCO GUASCO
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Τον Μάιο του 2003 γράφτηκε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να ειπωθεί και για τον Σεπτέμβριο του 2023 στην Ισπανία, αν και μόνο ο χρόνος θα επιβεβαιώσει το πραγματικό του αποτύπωμα.

Είκοσι χρόνια χωρίζουν τις δύο διαδικασίες που οδήγησαν τον Λιονέλ Μέσι να φορέσει τη φανέλα της Αργεντινής και τον Λαμίν Γιαμάλ εκείνη της Ισπανίας.

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