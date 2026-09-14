Τέλος από την εθνική Βραζιλίας ο Νεϊμάρ: O Αντσελότι επιβεβαίωσε την απόσυρσή του

Επιβεβαιώθηκε η φήμη ότι ο Νεϊμάρ αποχωρεί από την Εθνική Βραζιλίας, καθώς ο Κάρλο Αντσελότι, ανακοίνωσε επίσημα ότι η εποχή του επιθετικού έφτασε στο τέλος.

Σε συνέντευξή του στο CNN Esportes, ο έμπειρος ειδικός δήλωσε ότι ο Βραζιλιάνος «ηγέτης» αποφάσισε να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα με δική του πρωτοβουλία. Σύμφωνα με τον Αντσελότι, είναι αδύνατο να βρεθεί άμεσος αντικαταστάτης για ένα μοναδικό ταλέντο όπως ο Νεϊμάρ και η κάλυψη αυτού του κενού θα είναι δύσκολη.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Neymar will not return to the Brazilian national team, he has retired.



Brazil are now initiating a complete squad rebuild. Head coach Carlo Ancelotti himself has confirmed the news. pic.twitter.com/xitZIHvL5e — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 14, 2026

Με την αποχώρηση του Νεϊμάρ, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Το προπονητικό επιτελείο, μαζί με τον αθλητικό διευθυντή Ροντρίγκο Καετάνο, έχουν καταρτίσει ένα σχέδιο για τη ριζική ανανέωση της ομάδας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030. Στις πρόσφατες επιλογές ενδεκάδας, βετεράνοι παίκτες έχουν τεθεί εκτός δράσης υπέρ υποσχόμενων νέων από το εγχώριο πρωτάθλημα και την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Αντσελότι, η κύρια εστίαση θα είναι πλέον σε νεαρούς παίκτες που γεννήθηκαν το 2004, το 2005 και το 2006. Ακόμα και έφηβοι που γεννήθηκαν το 2008 με τεράστιες δυνατότητες βρίσκονται υπό την επίβλεψη των προπονητών, με σχέδια να εντάσσονται σταδιακά στην ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία τους.