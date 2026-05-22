Τέλος εποχής: Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ

Τίτλοι τέλους έπεσαν το βράδυ της Παρασκευής στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε επίσημα το «διαζύγιο» με τον Ισπανό τεχνικό, σύμφωνα με το Gazzetta.gr, του οποίου τα σχετικά ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκαν μέχρι κεραίας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον πάγκο του «Τριφυλλιού», ο έμπειρος προπονητής δεν μπόρεσε να αναμορφώσει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Παρουσίασε ένα σύνολο κατώτερο των προσδοκιών και τελικά αποχωρεί δίχως να καταφέρει να αφήσει το δικό του προπονητικό στίγμα.

Η επίσημη τοποθέτηση του συλλόγου παραμένει η εξής:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.

Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του».