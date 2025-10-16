Μενού

Τεττέη-Παντελίδης: Πότε θα μπορούν να παίξουν με τον Παναθηναϊκό σε Ελλάδα και Ευρώπη

Τι προβλέπουν οι κανονισμοί για την συμμετοχή των Τεττέη και Παντελίδη στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

Παντελίδης και Τεττέη | Instagram / @kifisiafc
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε και έπιασε στον... ύπνο τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους για τον Ανδρέα Τεττέη και τον Παύλο Παντελίδη, ντύνοντας στα πράσινα τις δύο μεγαλύτερες αποκαλύψεις του εφετινού πρωταθλήματος.

Ο 24χρονος επιθετικός είναι δεδομένο οτι θα ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα τον Ιανουάριο, ενώ για τον 23χρονο εξτρέμ, η κατάσταση δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Μπορεί να φύγει από την Κηφισιά σε 2,5 μήνες, μπορεί όμως να μείνει εκεί και μέχρι το τέλος της σεζόν.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ