Τεττέη-Παντελίδης: Πότε θα μπορούν να παίξουν με τον Παναθηναϊκό σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε και έπιασε στον... ύπνο τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους για τον Ανδρέα Τεττέη και τον Παύλο Παντελίδη, ντύνοντας στα πράσινα τις δύο μεγαλύτερες αποκαλύψεις του εφετινού πρωταθλήματος.

Ο 24χρονος επιθετικός είναι δεδομένο οτι θα ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα τον Ιανουάριο, ενώ για τον 23χρονο εξτρέμ, η κατάσταση δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Μπορεί να φύγει από την Κηφισιά σε 2,5 μήνες, μπορεί όμως να μείνει εκεί και μέχρι το τέλος της σεζόν.

