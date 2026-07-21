«Θα χρειαστείτε φανέλα με δύο αστέρια»: Αστειάτορας πιλότος τρέλανε τους οπαδούς της Ισπανίας σε πτήση

Ένας πιλότος που μετέφερε φιλάθλους της Ισπανίας, τούς έστειλε στον έβδομο ουρανό, ανακοινώνοντας τη νίκη της «Φούρια Ρόχα» επί της Αργεντινής, ενώ βρίκονταν στον αέρα.

Μάλιστα βρήκε έναν επικό τρόπο να τους ενημερώσει, ανακοινώνοντας από το μεγάφωνο του πιλοτηρίου: «Δυστυχώς, σας ενημερώνουμε πως όσοι από εσάς έχουν φανέλα με μόνο ένα αστέρι, θα πρέπει να αγοράσουν καινούργια».

Ακούγοντας το «δυστυχώς», κάποιοι ετοιμάστηκαν να κλάψουν, αλλά το μήνυμα ελήφθη αμέσως, και οι φανς της Ισπανίας σηκώθηκαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς μέσα στο αεροσκάφος, που έγινε για μερικές στιγμές εξέδρα.